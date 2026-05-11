DEL-Hammer: Iserlohn Roosters holen Top-Talent Kevin Bicker

SID 11.05.2026 • 15:53 Uhr Die Iserlohn Roosters setzen auf die Zukunft. Vom Vizemeister Adler Mannheim kommt ein großes Sturmtalent.

Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Sturmtalent Kevin Bicker verpflichtet. Der 21-Jährige wechselt vom Vizemeister Adler Mannheim an den Seilersee, wie die Sauerländer am Montag bekannt gaben.

Bicker: DEL-Talent mit Potenzial

Bicker war im NHL-Draft 2023 von den Detroit Red Wings in der fünften Runde ausgewählt worden, in der folgenden Saison erhielt er die Auszeichnung „Junior des Jahres“ der DEL.