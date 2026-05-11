DEL-Hammer: Iserlohn Roosters holen Top-Talent Kevin Bicker

Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Sturmtalent Kevin Bicker verpflichtet. Der 21-Jährige wechselt vom Vizemeister Adler Mannheim an den Seilersee, wie die Sauerländer am Montag bekannt gaben.
Iserlohn holt Sturmtalent
Die Iserlohn Roosters setzen auf die Zukunft. Vom Vizemeister Adler Mannheim kommt ein großes Sturmtalent.
Kevin Bicker (l.) kommt aus Mannheim nach Iserlohn
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Bicker: DEL-Talent mit Potenzial
Bicker war im NHL-Draft 2023 von den Detroit Red Wings in der fünften Runde ausgewählt worden, in der folgenden Saison erhielt er die Auszeichnung „Junior des Jahres“ der DEL.
„Er hat unbestritten großes Potenzial und hat auch schon gezeigt, dass er in dieser Liga eine gute Rolle spielen kann“, sagte Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier über den Neuzugang, der erst im Januar von den Löwen Frankfurt zurück zu seinem Jugendklub gewechselt war. In der DEL kommt Bicker bisher auf 91 Einsätze.