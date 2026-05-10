DEL: Meister-Goalie kehrt nach Ingolstadt zurück

SID 10.05.2026 • 12:55 Uhr Jonas Stettmer kehrt zum ERC Ingolstadt zurück. Der 24-Jährige wechselt nach drei Jahren bei den Eisbären Berlin zurück zu seinem Ausbildungsklub.

Der ERC Ingolstadt holt Meister-Goalie Jonas Stettmer zurück nach Oberbayern. Wie der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Sonntag mitteilte, wechselt der Torhüter zur kommenden Saison von Rekordchampion Eisbären Berlin zum ERC und kehrt damit zu dem Verein zurück, bei dem er ausgebildet wurde.

„Ich konnte mich in Berlin gut entwickeln und immer mehr Verantwortung übernehmen. Jetzt wieder nach Ingolstadt zurückzukommen fühlt sich für mich wie nach Hause kommen an“, sagte Stettmer, der vor einer Woche die Meisterschaft mit den Eisbären gefeiert hatte: „Es gab zwar auch andere Optionen, meine Priorität lag aber von Anfang an darauf, wieder nach Ingolstadt zu gehen. Ich freue mich sehr darauf, wieder mit dem Panther auf der Brust aufzulaufen.“

DEL: Stettmer wurde MVP der Finalserie

Stettmer (24) kehrt als dreifacher deutscher Meister und wertvollster Spieler (MVP) der diesjährigen Finalserie zu seinem Ausbildungsklub zurück. Der Torhüter kam erstmals 2015 zum ERC und durchlief die Nachwuchsteams, bis er 2020 zum ersten Mal in der DEL auflief.