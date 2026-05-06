DEL: Nürnberg bedient sich in München

SID 06.05.2026 • 10:13 Uhr Die Nürnberg Ice Tigers haben Nikolaus Heigl verpflichtet. Bei den Bayern trifft der Stürmer wieder auf seinen Zwillingsbruder.

Die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Nikolaus Heigl mit seinem Zwillingsbruder wiedervereint.

Wie die Franken mitteilten, wechselt der Stürmer vom EHC Red Bull München nach Nürnberg, wo er einen Vertrag bis 2028 erhält. Sein Bruder Thomas Heigl war diesen Weg bereits vor zwei Jahren gegangen.

DEL: Heigl als Wunschstürmer für Nürnberg

„Wir waren schon seit längerem an einer Verpflichtung von Klausi Heigl interessiert“, sagte Nürnbergs Sportdirektor Stefan Ustorf: „Ich bin sehr froh, dass es jetzt geklappt hat und glaube, dass er uns auf seiner natürlichen Position als Mittelstürmer sehr weiterhelfen kann. Der Markt für deutsche Spieler ist ein sehr schwieriger.“