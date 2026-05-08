DEL-Hype: 36,5 Mio Fans & Playoff-Rekord bei MagentaSport

SID 08.05.2026 • 05:31 Uhr Die Deutsche Eishockey Liga lockt das Interesse der Fans.

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) bleibt für Fans weiter attraktiv und hat somit auch dem Rechteinhaber Magenta Sport eine weitere Rekordsaison beschert. Insgesamt verfolgten mehr als 36,5 Millionen Zuschauer die 406 Saisonspiele. Die Reichweite stieg damit gegenüber der bisherigen Rekordsaison 2024/25 um 23 Prozent beziehungsweise fast 7 Millionen Zuschauer.

Playoffs knacken Zehn-Millionen-Marke

Laut dem Telekom-Sender haben besonders die Playoffs für Interesse gesorgt. Erstmals sahen mehr als 10 Millionen Zuschauer die entscheidenden Partien im Kampf um die deutsche Meisterschaft, im Schnitt waren das mehr als 240.000 Zuschauer pro Spiel.

Seit 2016 ist die Telekom Rechteinhaber der DEL. Die derzeitige Partnerschaft läuft noch bis einschließlich der Saison 2027/28. Die neue Spielzeit beginnt am 17. September. In der abgelaufenen Saison konnten die Eisbären Berlin ihren zwölften Meistertitel gewinnen.

Ligarekord bei Auslastung und Fans

Das hohe Interesse spiegelte sich auch in den Arenen wider. Mit einem Schnitt von 10.841 Zuschauern pro Spiel wurde der Rekordwert aus der vergangenen Saison (10.678) in den Playoffs leicht gesteigert. Insgesamt kamen in Hauptrunde und Playoffs 3,21 Millionen Fans in die Arenen, knapp weniger als in der Rekordsaison 2024/25 (3,29 Millionen). Mit einer Zuschauerauslastung von mehr als 93 Prozent erreichte die Liga in der Hauptrunde dennoch einen neuen Rekordwert. In den Playoffs lag die Auslastung bei 96,7 Prozent.