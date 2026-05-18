Adler Mannheim schnappt DEL-Meister-Duo Hildebrand & Nieleck

SID 18.05.2026 • 16:03 Uhr Die Adler sichern sich gleich zwei Spieler von ihrem Bezwinger im DEL-Finale 2026.

Vizemeister Adler Mannheim hat sich für die kommende Spielzeit in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit zwei Spielern von seinem Final-Bezwinger Eisbären Berlin verstärkt. Wie der Traditionsklub am Montag bekannt gab, wechseln mit Goalie Jake Hildebrand und Angreifer Lennard Nieleck zwei frischgebackene Meister von der Hauptstadt nach Mannheim. Über die Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben.

Hildebrand bringt Meisterschaftserfahrung mit

„Jake bringt jede Menge Meisterschaftserfahrung sowie Siegermentalität mit. Zudem ist er ein hervorragender Teamkollege, der uns helfen wird, weiter voranzukommen“, sagte Cheftrainer Dallas Eakins über die Verpflichtung. In Berlin war der 32 Jahre alte Hildebrand seit seinem Wechsel 2023 stets ein Erfolgsgarant, vor allem in den Playoffs 2024 und 2025 hatte der US-Amerikaner eine tragende Rolle gespielt.

Die diesjährige Finalserie ausgerechnet gegen seinen künftigen Arbeitgeber verpasste Hildebrand allerdings aufgrund einer Beinverletzung, die er sich im Halbfinale gegen die Kölner Haie zugezogen hatte. Den Abschied ihres Goalkeepers hatten die Eisbären schon vor einiger Zeit bekannt gegeben.