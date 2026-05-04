Sensation in der DEL: Eisbären stürmen von Platz 6 zum Titel

Die Eisbären Berlin sind von Platz sechs zur Meisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestürmt, damit setzte sich in den Playoffs zum dritten Mal in Folge nicht der Hauptrundensieger durch – aber immer der Rekordmeister.
Eisbären trotzen erneut dem Orakel
In nur 20 von 45 Fällen stimmte das Vorrunden-Orakel, und der Gewinner der Punkterunde holte auch den Silberpokal.
Meisterschaft oft an Außenseiter
Elfmal gewann bislang der Vorrundenzweite die Meisterschaft. 14-mal holte ein noch schlechter platziertes Team den Titel: Rosenheim (1982/Fünfter), Köln (1995/Sechster und 2002/Sechster), Düsseldorf (1996/Dritter), Mannheim (1998/Vierter und 1999/Dritter), Krefeld (2003/Sechster), Frankfurt (2004/Fünfter), Hannover (2010/Vierter), Berlin (2011 und 2021/Dritter, 2013/Vierter und 2026/Sechster) und Ingolstadt (2014/Neunter).
Modus der Playoff-Endspiele
Die bisherigen Play-off-Endspiele um die deutsche Eishockey-Meisterschaft (1981, 1982 und 2021 reichten zwei Siege, bis 2013 und 2022 drei Siege/in Klammern die Platzierung nach der Vorrunde):
Riessersee holt Titel 1981
1981: SC Riessersee (1) – Düsseldorfer EG (2) 4:2, 1:4, 7:4
Rosenheim dominiert Finale 1982
1982: SB Rosenheim (5) – Mannheimer ERC (3) 6:2, 4:0
Landshut setzt sich 1983 durch
1983: EV Landshut (1) – Mannheimer ERC (2) 2:1, 2:8, 6:4, 5:4
Kölner EC holt Titel 1984
1984: Kölner EC (2) – EV Landshut (4) 5:4, 4:6, 2:3, 4:3, 5:0
Rosenheim triumphiert erneut 1985
1985: SB Rosenheim (1) – Mannheimer ERC (3) 4:3, 7:2, 2:1 n.V.
Kölner EC triumphiert 1986
1986: Kölner EC (1) – Düsseldorfer EG (2) 6:5, 6:5, 6:1
Kölner EC deklassiert Mannheim 1987
1987: Kölner EC (2) – Mannheimer ERC (4) 5:0, 6:2, 9:2
Kölner EC ringt Rosenheim nieder
1988: Kölner EC (2) – SB Rosenheim (1) 1:2, 4:2, 0:6, 5:2, 4:1
Rosenheim siegt trotz Spielabbruch 1989
1989: SB Rosenheim (2) – Düsseldorfer EG (4) 7:1, 2:4, Abbruch beim Stand von 3:1/5:0 für Rosenheim gewertet, 4:2
Düsseldorf entscheidet Finale 1990
1990: Düsseldorfer EG (1) – SB Rosenheim (3) 3:4, 4:2, 5:1, 2:3, 8:2
Düsseldorfer EG dominiert Finale 1991
1991: Düsseldorfer EG (2) – Kölner EC (1) 3:1, 5:1, 3:4, 0:1, 4:0
Düsseldorfer EG siegt erneut 1992
1992: Düsseldorfer EG (1) – SB Rosenheim (2) 3:1, 6:3, 6:2
Düsseldorfer EG bezwingt Köln 1993
1993: Düsseldorfer EG (1) – Kölner EC (2) 5:4 n.V., 2:5, 6:4, 0:2, 2:1 n.V.
Hedos München siegt 1994 klar
1994: EC Hedos München (2) – Düsseldorfer EG (1) 4:2, 3:2, 4:1
Kölner Haie drehen Finale 1995
1995: Kölner Haie (6) – EV Landshut (2) 3:4, 5:1, 1:4, 8:2, 4:0
Düsseldorfer EG schlägt Köln 1996
1996: Düsseldorfer EG (3) – Kölner Haie (1) 4:7, 5:1, 5:0, 4:2
Adler Mannheim besiegt Kassel 1997
1997: Adler Mannheim (1) – Kassel Huskies (3) 5:4, 5:2, 4:2
Adler Mannheim bezwingt Berlin 1998
1998: Adler Mannheim (4) – Eisbären Berlin (1) 2:0, 4:2, 7:8, 4:1
Adler Mannheim bezwingt Nürnberg 1999
1999: Adler Mannheim (3) – Nürnberg Ice Tigers (1) 1:2, 5:1, 2:3, 4:3, 3:2
München Barons bezwingen Kölner Haie 2000
2000: München Barons (2) – Kölner Haie (1) 3:5, 3:2, 3:0, 4:3
Adler Mannheim schlägt Barons 2001
2001: Adler Mannheim (1) – München Barons (3) 4:1, 1:4, 2:1, 2:1 n.V.
Kölner Haie schlagen Adler 2002
2002: Kölner Haie (6) – Adler Mannheim (2) 0:4, 3:2, 4:2, 1:3, 2:1
Krefeld Pinguine krönen sich 2003
2003: Krefeld Pinguine (6) – Kölner Haie (2) 5:2, 3:2, 2:3, 2:3 n.V., 3:1
Frankfurt Lions entthronen Eisbären Berlin
2004: Frankfurt Lions (5) – Eisbären Berlin (1) 2:5, 5:2, 4:3 n.V., 4:3
Eisbären Berlin bezwingen Adler Mannheim
2005: Eisbären Berlin (2) – Adler Mannheim (6) 5:3, 4:0, 4:1
Eisbären Berlin dominieren Finale 2006
2006: Eisbären Berlin (1) – DEG Metro Stars (3) 6:1, 2:0, 6:2
Adler Mannheim triumphiert 2007 erneut
2007: Adler Mannheim (1) – Nürnberg Ice Tigers (3) 3:2 n.V., 6:2, 5:2
Eisbären siegen im 2008-Krimi
2008: Eisbären Berlin (2) – Kölner Haie (3) 3:2 n.V., 1:2, 4:3, 2:1
Eisbären Berlin holen Titel 2009
2009: Eisbären Berlin (1) – Düsseldorfer EG (3) 3:2, 1:3, 5:1, 4:2
Hannover Scorpions triumphieren 2010
2010: Hannover Scorpions (4) – Augsburger Panther (8) 3:1, 3:2 n.V., 4:2
Eisbären Berlin bezwingen Wolfsburg 2011
2011: Eisbären Berlin (3) – EHC Wolfsburg (1) 4:2, 5:4, 5:4
Eisbären besiegen Adler Mannheim 2012
2012: Eisbären Berlin (1) – Adler Mannheim (4) 2:0, 1:4, 1:2, 6:5 n.V., 3:1
Eisbären Berlin schlagen Kölner Haie
2013: Eisbären Berlin (4) – Kölner Haie (2) 4:2, 1:3, 6:3, 4:1
ERC Ingolstadt krönt Sensationslauf 2014
2014: ERC Ingolstadt (9) – Kölner Haie (5) 2:4, 1:3, 4:1, 4:1, 4:3 n.V., 0:1 n.V., 2:0
Adler Mannheim erobert Titel 2015
2015: Adler Mannheim (1) – ERC Ingolstadt (3) 2:1 n.V., 2:5, 1:6, 6:2, 3:1, 3:1
Red Bull München bezwingt Wolfsburg 2016
2016: Red Bull München (1) – Grizzlys Wolfsburg (4) 2:1 n.V., 5:4, 4:1, 5:3
Red Bull München triumphiert 2017
2017: Red Bull München (1) – Grizzlys Wolfsburg (5) 3:2 n.V., 3:2, 1:2, 7:2, 4:0
Red Bull München holt Titel 2018
2018: Red Bull München (1) – Eisbären Berlin (2) 3:4, 5:4, 4:1, 4:2, 5:6 n.V., 3:5, 6:3
Adler Mannheim holt Titel 2019
2019: Adler Mannheim (1) – Red Bull München (2) 1:2 n.V., 3:0, 4:1, 4:0, 5:4 n.V.
2020: wegen Corona abgesagt
Eisbären besiegen Grizzlys 2021
2021: Eisbären Berlin (3) – Grizzlys Wolfsburg (6) 2:3 n.V., 4:1, 2:1
Eisbären Berlin bezwingen Red Bull 2022
2022: Eisbären Berlin (1) – Red Bull München (2) 3:4, 3:2 n.V., 2:1, 5:0
Red Bull München dominiert Finale 2023
2023: Red Bull München (1) – ERC Ingolstadt (2) 2:1, 7:1, 3:4, 3:0, 3:1
Eisbären Berlin holen Titel 2024
2024: Eisbären Berlin (2) – Fischtown Pinguins Bremerhaven (1) 2:4, 5:3, 2:1 n.V., 4:1, 2:0
Eisbären deklassieren Kölner Haie 2025
2025: Eisbären Berlin (2) – Kölner Haie (6) 5:1, 1:2 n.V., 7:0, 7:0, 7:0
Eisbären überrollen Adler Mannheim
2026: Eisbären Berlin (6) – Adler Mannheim (2) 7:3, 5:1, 5:1, 3:4 n.V., 4:1