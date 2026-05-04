Sensation in der DEL: Eisbären stürmen von Platz 6 zum Titel

SID 04.05.2026 • 09:52 Uhr Die Eisbären Berlin triumphieren zum dritten Mal nacheinander in der DEL, ohne vor den Playoffs den Sprung auf die Pole Position geschafft zu haben.

Die Eisbären Berlin sind von Platz sechs zur Meisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestürmt, damit setzte sich in den Playoffs zum dritten Mal in Folge nicht der Hauptrundensieger durch – aber immer der Rekordmeister.

In nur 20 von 45 Fällen stimmte das Vorrunden-Orakel, und der Gewinner der Punkterunde holte auch den Silberpokal.

Meisterschaft oft an Außenseiter

Elfmal gewann bislang der Vorrundenzweite die Meisterschaft. 14-mal holte ein noch schlechter platziertes Team den Titel: Rosenheim (1982/Fünfter), Köln (1995/Sechster und 2002/Sechster), Düsseldorf (1996/Dritter), Mannheim (1998/Vierter und 1999/Dritter), Krefeld (2003/Sechster), Frankfurt (2004/Fünfter), Hannover (2010/Vierter), Berlin (2011 und 2021/Dritter, 2013/Vierter und 2026/Sechster) und Ingolstadt (2014/Neunter).

Modus der Playoff-Endspiele

Die bisherigen Play-off-Endspiele um die deutsche Eishockey-Meisterschaft (1981, 1982 und 2021 reichten zwei Siege, bis 2013 und 2022 drei Siege/in Klammern die Platzierung nach der Vorrunde):

Riessersee holt Titel 1981

1981: SC Riessersee (1) – Düsseldorfer EG (2) 4:2, 1:4, 7:4

Rosenheim dominiert Finale 1982

1982: SB Rosenheim (5) – Mannheimer ERC (3) 6:2, 4:0

Landshut setzt sich 1983 durch

1983: EV Landshut (1) – Mannheimer ERC (2) 2:1, 2:8, 6:4, 5:4

Kölner EC holt Titel 1984

1984: Kölner EC (2) – EV Landshut (4) 5:4, 4:6, 2:3, 4:3, 5:0

Rosenheim triumphiert erneut 1985

1985: SB Rosenheim (1) – Mannheimer ERC (3) 4:3, 7:2, 2:1 n.V.

Kölner EC triumphiert 1986

1986: Kölner EC (1) – Düsseldorfer EG (2) 6:5, 6:5, 6:1

Kölner EC deklassiert Mannheim 1987

1987: Kölner EC (2) – Mannheimer ERC (4) 5:0, 6:2, 9:2

Kölner EC ringt Rosenheim nieder

1988: Kölner EC (2) – SB Rosenheim (1) 1:2, 4:2, 0:6, 5:2, 4:1

Rosenheim siegt trotz Spielabbruch 1989

1989: SB Rosenheim (2) – Düsseldorfer EG (4) 7:1, 2:4, Abbruch beim Stand von 3:1/5:0 für Rosenheim gewertet, 4:2

Düsseldorf entscheidet Finale 1990

1990: Düsseldorfer EG (1) – SB Rosenheim (3) 3:4, 4:2, 5:1, 2:3, 8:2

Düsseldorfer EG dominiert Finale 1991

1991: Düsseldorfer EG (2) – Kölner EC (1) 3:1, 5:1, 3:4, 0:1, 4:0

Düsseldorfer EG siegt erneut 1992

1992: Düsseldorfer EG (1) – SB Rosenheim (2) 3:1, 6:3, 6:2

Düsseldorfer EG bezwingt Köln 1993

1993: Düsseldorfer EG (1) – Kölner EC (2) 5:4 n.V., 2:5, 6:4, 0:2, 2:1 n.V.

Hedos München siegt 1994 klar

1994: EC Hedos München (2) – Düsseldorfer EG (1) 4:2, 3:2, 4:1

Kölner Haie drehen Finale 1995

1995: Kölner Haie (6) – EV Landshut (2) 3:4, 5:1, 1:4, 8:2, 4:0

Düsseldorfer EG schlägt Köln 1996

1996: Düsseldorfer EG (3) – Kölner Haie (1) 4:7, 5:1, 5:0, 4:2

Adler Mannheim besiegt Kassel 1997

1997: Adler Mannheim (1) – Kassel Huskies (3) 5:4, 5:2, 4:2

Adler Mannheim bezwingt Berlin 1998

1998: Adler Mannheim (4) – Eisbären Berlin (1) 2:0, 4:2, 7:8, 4:1

Adler Mannheim bezwingt Nürnberg 1999

1999: Adler Mannheim (3) – Nürnberg Ice Tigers (1) 1:2, 5:1, 2:3, 4:3, 3:2

München Barons bezwingen Kölner Haie 2000

2000: München Barons (2) – Kölner Haie (1) 3:5, 3:2, 3:0, 4:3

Adler Mannheim schlägt Barons 2001

2001: Adler Mannheim (1) – München Barons (3) 4:1, 1:4, 2:1, 2:1 n.V.

Kölner Haie schlagen Adler 2002

2002: Kölner Haie (6) – Adler Mannheim (2) 0:4, 3:2, 4:2, 1:3, 2:1

Krefeld Pinguine krönen sich 2003

2003: Krefeld Pinguine (6) – Kölner Haie (2) 5:2, 3:2, 2:3, 2:3 n.V., 3:1

Frankfurt Lions entthronen Eisbären Berlin

2004: Frankfurt Lions (5) – Eisbären Berlin (1) 2:5, 5:2, 4:3 n.V., 4:3

Eisbären Berlin bezwingen Adler Mannheim

2005: Eisbären Berlin (2) – Adler Mannheim (6) 5:3, 4:0, 4:1

Eisbären Berlin dominieren Finale 2006

2006: Eisbären Berlin (1) – DEG Metro Stars (3) 6:1, 2:0, 6:2

Adler Mannheim triumphiert 2007 erneut

2007: Adler Mannheim (1) – Nürnberg Ice Tigers (3) 3:2 n.V., 6:2, 5:2

Eisbären siegen im 2008-Krimi

2008: Eisbären Berlin (2) – Kölner Haie (3) 3:2 n.V., 1:2, 4:3, 2:1

Eisbären Berlin holen Titel 2009

2009: Eisbären Berlin (1) – Düsseldorfer EG (3) 3:2, 1:3, 5:1, 4:2

Hannover Scorpions triumphieren 2010

2010: Hannover Scorpions (4) – Augsburger Panther (8) 3:1, 3:2 n.V., 4:2

Eisbären Berlin bezwingen Wolfsburg 2011

2011: Eisbären Berlin (3) – EHC Wolfsburg (1) 4:2, 5:4, 5:4

Eisbären besiegen Adler Mannheim 2012

2012: Eisbären Berlin (1) – Adler Mannheim (4) 2:0, 1:4, 1:2, 6:5 n.V., 3:1

Eisbären Berlin schlagen Kölner Haie

2013: Eisbären Berlin (4) – Kölner Haie (2) 4:2, 1:3, 6:3, 4:1

ERC Ingolstadt krönt Sensationslauf 2014

2014: ERC Ingolstadt (9) – Kölner Haie (5) 2:4, 1:3, 4:1, 4:1, 4:3 n.V., 0:1 n.V., 2:0

Adler Mannheim erobert Titel 2015

2015: Adler Mannheim (1) – ERC Ingolstadt (3) 2:1 n.V., 2:5, 1:6, 6:2, 3:1, 3:1

Red Bull München bezwingt Wolfsburg 2016

2016: Red Bull München (1) – Grizzlys Wolfsburg (4) 2:1 n.V., 5:4, 4:1, 5:3

Red Bull München triumphiert 2017

2017: Red Bull München (1) – Grizzlys Wolfsburg (5) 3:2 n.V., 3:2, 1:2, 7:2, 4:0

Red Bull München holt Titel 2018

2018: Red Bull München (1) – Eisbären Berlin (2) 3:4, 5:4, 4:1, 4:2, 5:6 n.V., 3:5, 6:3

Adler Mannheim holt Titel 2019

2019: Adler Mannheim (1) – Red Bull München (2) 1:2 n.V., 3:0, 4:1, 4:0, 5:4 n.V.

2020: wegen Corona abgesagt

Eisbären besiegen Grizzlys 2021

2021: Eisbären Berlin (3) – Grizzlys Wolfsburg (6) 2:3 n.V., 4:1, 2:1

Eisbären Berlin bezwingen Red Bull 2022

2022: Eisbären Berlin (1) – Red Bull München (2) 3:4, 3:2 n.V., 2:1, 5:0

Red Bull München dominiert Finale 2023

2023: Red Bull München (1) – ERC Ingolstadt (2) 2:1, 7:1, 3:4, 3:0, 3:1

Eisbären Berlin holen Titel 2024

2024: Eisbären Berlin (2) – Fischtown Pinguins Bremerhaven (1) 2:4, 5:3, 2:1 n.V., 4:1, 2:0

Eisbären deklassieren Kölner Haie 2025

2025: Eisbären Berlin (2) – Kölner Haie (6) 5:1, 1:2 n.V., 7:0, 7:0, 7:0

Eisbären überrollen Adler Mannheim