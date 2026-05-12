Karriereende? DEL-Legende Moritz Müller hadert mit sich

SID 12.05.2026 • 07:52 Uhr Beendet Moritz Müller seine glorreiche Eishockey-Karriere? Dem Urgestein der Kölner Haie fällt es schwer loszulassen.

Moritz Müller hat „zeitnah eine Entscheidung“ über seine Zukunft als Eishockey-Profi angekündigt. Der langjährige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft und der Kölner Haie gab bei MagentaSport zu, es falle ihm schwer „loszulassen. Ich merke, wie sehr ich mit dem Herzen da verwachsen bin“, sagte der 39-Jährige.

Ein „paar Tage“ Zeit habe er sich bei den Haien erbeten. „Ich war die letzten Wochen und Tage und bin auch immer noch in einem Wechselbad der Gefühle“, sagte Müller, der sich fragt, ob die „mentale und körperliche Kraft“ reicht, um „nochmal anzugreifen“. Gleichzeitig höre er sich „Alternativen“ an: „Was könnte man sonst noch machen?“

Müller zögert mit Haie-Verbleib

Mit den Haien hatte er in der abgelaufenen Saison den ersehnten Titel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach einem Halbfinal-Aus in den Playoffs gegen die Eisbären Berlin verpasst. Die Olympischen Spiele in Mailand verliefen trotz des stark besetzten Kaders enttäuschend, auf seine 13. WM, die am Freitag (15. Mai) in der Schweiz beginnt, verzichtete „Mo“ Müller.