Eishockey-Nationalspieler Sinn wechselt in die NHL

SID 28.05.2026 • 11:55 Uhr Wohin genau es den 22 Jahre alten Verteidiger zieht, blieb zunächst offen.

Eishockey-Nationalspieler Phillip Sinn verlässt den EHC Red Bull München und wechselt in die nordamerikanische NHL. Wie der Verein am Donnerstag bekannt gab, habe der 22-Jährige ein entsprechendes Angebot angenommen. Wohin genau es den Verteidiger zieht, blieb zunächst jedoch offen. In der vergangenen Saison hatte Sinn in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 46 Spiele für die Münchner absolviert, bei der WM in der Schweiz kam er zu fünf Einsätzen für die deutsche Nationalmannschaft.

Für Sinn gehe mit dem Wechsel nach Nordamerika „ein Traum in Erfüllung und wir sind stolz, Phillip auf dem Weg zu diesem Traum über die Red Bull Eishockey Akademie, Red Bull Salzburg und Red Bull München begleitet und gefördert zu haben“, sagte Christian Winkler, Managing Director Sports beim EHC. Sinn war im Sommer 2025 nach München gewechselt, zuvor hatte er beim EC Red Bull Salzburg gespielt.