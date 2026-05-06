Adler Mannheim sortiert 7 Spieler aus – Brooks Macek kommt

SID 06.05.2026 • 18:50 Uhr Drei Tage nach der entscheidenden Finalniederlage gegen Berlin treibt der Vizemeister die Personalplanungen voran.

Die Adler Mannheim stellen sich nach der verpassten Meisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) personell neu auf. Wie der Vizemeister am Mittwoch mitteilte, verlassen das Team mit Johan Mattson, William Worge Kreü, Brendan O’Donnell, Kevin Bicker, Alex Ruuttu, Leon Willerscheid und Kimi Saffran gleich sieben Spieler, die erst während der Saison dazugestoßen waren.

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