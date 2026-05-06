Adler Mannheim sortiert 7 Spieler aus – Brooks Macek kommt

Die Adler Mannheim stellen sich nach der verpassten Meisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) personell neu auf. Wie der Vizemeister am Mittwoch mitteilte, verlassen das Team mit Johan Mattson, William Worge Kreü, Brendan O’Donnell, Kevin Bicker, Alex Ruuttu, Leon Willerscheid und Kimi Saffran gleich sieben Spieler, die erst während der Saison dazugestoßen waren.
Sieben Spieler verlassen Vizemeister
Drei Tage nach der entscheidenden Finalniederlage gegen Berlin treibt der Vizemeister die Personalplanungen voran.
Die Adler stellen sich neu auf
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Adler holen Olympiaheld Macek
Mannheim hatte am vergangenen Sonntag die entscheidende 1:4-Niederlage im DEL-Finale gegen die Eisbären Berlin kassiert. Bereits am Dienstag gaben die Adler die Verpflichtung von Olympia-Silberheld Brooks Macek bekannt, der gebürtige Kanadier mit deutschem Pass, 2018 Silbermedaillengewinner bei den Winterspielen in Pyeongchang, unterschrieb „einen mehrjährigen Vertrag“.