Kölner Haie schnappen sich Silberheld

SID 21.05.2026 • 11:33 Uhr Nach zwölf Jahren und fünf Meistertiteln wechselt Stürmer Marcel Noebels von Berlin nach Köln.

Die Kölner Haie verstärken sich mit Silberheld Marcel Noebels. Der Stürmer wechselt nach zwölf Jahren und fünf Meistertiteln von den Eisbären Berlin zum Hauptrundensieger der abgelaufenen Saison, zur Vertragslaufzeit machte der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) keine Angaben.

Noebels, geboren in Tönisvorst am Niederrhein, hatte zuletzt nach 2021, 2022, 2024 und 2025 erneut den Titel mit den Eisbären geholt. 2019/20 und 2020/21 wurde der 34-Jährige jeweils als DEL-Stürmer und -Spieler des Jahres ausgezeichnet, bei den Olympischen Winterspielen 2018 und bei der Weltmeisterschaft 2023 holte Noebels mit der Nationalmannschaft Silber.

Haie-Sportdirektor schwärmt von Noebels

„Marcel ist ein sehr erfahrener Spieler, der eine zentrale Rolle bei den Eisbären Berlin hatte. Er wird unsere Mannschaft mit dieser Erfahrung, seiner Siegermentalität und seiner Spielstärke bereichern“, so Haie-Sportdirektor Matthias Baldys.