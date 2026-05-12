Eisbären verpflichten Toptalent

SID 12.05.2026 • 12:26 Uhr Neuverpflichtung bei den Eisbären Berlin. Keeper-Talent Jonas Neffin schließt sich dem Klub an.

Die Eisbären Berlin haben auf den Abgang von Meister-Goalie Jonas Stettmer sowie Jake Hildebrand reagiert und den talentierten Torhüter Jonas Neffin für die kommende Saison verpflichtet. Das teilte der deutsche Meister am Dienstagmorgen mit.

Der 25-jährige Neffin wechselt vom DEL2-Klub Eisbären Regensburg zum Rekordmeister der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Neffin war in der abgelaufenen Saison sowohl zum besten Goalie als auch zum besten Spieler der zweithöchsten Spielklasse gewählt worden.

Torhüter-Talent Neffin kommt nach Berlin

„Wir freuen uns, mit Jonas Neffin eines der größten Torhüter-Talente Deutschlands bei uns zu begrüßen“, begründete Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer die Verpflichtung. Er sei davon überzeugt, dass Neffin in der Hauptstadt den nächsten Karriereschritt gehen könne.

Für den Spieler selbst sei der Wechsel eine „leichte Entscheidung“ gewesen: „In den letzten Jahren hat Berlin mit Sebastian Elwing viele Torhüter auf das nächste Level gebracht. Genau diese Entwicklung möchte ich auch machen.“