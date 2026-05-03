DEL-Meister! Eisbären Berlin krönen sich in Mannheim zum 12. Titel

SID 03.05.2026 • 18:57 Uhr Die Berliner gehen den entscheidenden Schritt in Spiel fünf und feiern den zwölften Titelgewinn.

Der zweite Matchball saß: Die Eisbären Berlin haben ihren Titel erfolgreich verteidigt und sich zum zwölften Mal zum Meister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gekrönt. Im fünften Finalspiel feierten die gnadenlos effektiven Eisbären einen 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)-Sieg bei den Adlern Mannheim und gewannen die Best-of-seven-Serie mit 4:1. Dem Rekordchampion gelang die dritte Meisterschaft in Folge und die fünfte in den letzten sechs Jahren, Headcoach Serge Aubin setzte sich mit Berlin auch in seiner 15. Playoff-Serie durch.

Berlins Angreifer wirbeln, Stettmer glänzt

Playoff-Topscorer Ty Ronning (20., 44.), Torjäger Liam Kirk (22.) und Eric Mik (58.) erzielten in einem intensiven und temporeichen Spiel die Tore für Berlin, dazu zeigte Goalie Jonas Stettmer reihenweise starke Paraden. Sechs Minuten parierte der 24-Jährige sogar einen Penalty von Luke Esposito. Lediglich Marc Michaelis überwand ihn kurz vor Schluss (59.).

Mannheim vergibt Chancen, Party vertagt

Mannheim vergab zahlreiche gute Chancen und konnte die Meisterparty so nicht verhindern. Am Donnerstag hatten die Eisbären zu Hause ihren ersten Matchball vergeben und erstmals in der Serie verloren (3:4 n.V.).

Nervöse Adler, Berliner Blitzstart

In gewohnt stimmungsvoller Atmosphäre vor 13.600 Zuschauern begannen beide Mannschaften motiviert, die Adler erwischten aber nervöse erste Minuten. Alexander Ehl rutschte in der eigenen Hälfte aus, verlor den Puck und Kirk vergab die Chance zur Führung nach 27 Sekunden. Auch beim Abschluss von Leo Pföderl war Mannheim im Glück, doch qualitativ hielten die Adler mit dem Meister mit.

Adler-Patzer bringt Berlin Führung

Beide Teams zeigten mit ihrer Spielweise, dass es um viel ging. Die Berliner erspielten sich die klareren Chancen und nutzten einen Adler-Fehler kurz vor der ersten Drittelpause. Tobias Fohrler verlor den Puck gegen den stark nachgehenden Frederik Tiffels, Ronning umkurvte Goalie Johan Mattsson und traf zur Führung.

Kirk trifft – Meisterparty rollt