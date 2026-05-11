Zwillinge verlassen DEL-Klub

SID 11.05.2026 • 12:45 Uhr Nach sechs Jahren verlassen die Spink-Brüder Tylor und Tyson die Schwenninger Wild Wings. Die Zwillinge wechseln zum sportlichen Absteiger.

Nach sechs Jahren verlassen die Spink-Brüder Tylor und Tyson die Schwenninger Wild Wings aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Die Zwillinge, die den Sturm der Neckarstädter lange prägten, wechseln zur kommenden Saison zum sportlichen Absteiger Dresdner Eislöwen. Das gaben beide Klubs am Montag bekannt.

In Sachsen erhalten die Stürmer jeweils einen Vertrag über zwei Jahre, der für die DEL und die DEL2 gültig ist. „Für uns ist es etwas Besonderes, weiterhin gemeinsam auf dem Eis zu stehen und Teil eines ambitionierten Klubs zu werden“, sagte Tyson Spink, sein jüngerer Bruder Tylor ergänzte: „Dresden hat sich in den vergangenen Jahren stark entwickelt. Für uns war schnell spürbar, dass im Umfeld der Eislöwen viel Leidenschaft und Ehrgeiz spürbar ist.“

DEL Beide Spink-Brüder liefen fast 300 Mal für Schwenningen auf

Tyson Spink kam für Schwenningen auf 282 DEL-Spiele, in denen ihm 109 Tore und 96 Assists gelangen. Tylor traf in 292 Partien 71 Mal und bereitete 136 Treffer vor.

„Zwei so verdiente Spieler ziehen zu lassen, ist nie angenehm, da über die vielen Jahre natürlich auch zwischenmenschliche Beziehungen entstanden sind“, sagte Schwenningens Geschäftsführer Stefan Wagner.