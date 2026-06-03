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Aufstieg perfekt! DEL erteilt Lizenz

DEL-Aufstieg perfekt!

Die Rückkehr der Krefeld Pinguine in die DEL ist perfekt. Nach vier Jahren spielt der Meister von 2003 wieder im Eishockey-Oberhaus.
DEL2-Meister Krefeld steigt auf
© picture-alliance/Eibner-Pressefoto/SID/Gilda Grass
SID
Die Rückkehr der Krefeld Pinguine in die DEL ist perfekt. Nach vier Jahren spielt der Meister von 2003 wieder im Eishockey-Oberhaus.

Letzte Zweifel sind beseitigt, die Krefeld Pinguine kehren in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) zurück. Nach dem sportlichen Aufstieg war der KEV mit seinem Lizenzantrag erfolgreich und ist damit in der Saison 2026/27 wieder im Oberhaus dabei. Das gaben der Klub und die DEL am Mittwoch bekannt. Die Krefelder waren 2022 abgestiegen.

„Die Erteilung der DEL-Lizenz ist für uns ein herausragender Moment und das Ergebnis einer gemeinschaftlichen Kraftanstrengung vieler Beteiligter“, sagte Geschäftsführer Peer Schopp. Der Dank gelte „insbesondere unseren Gesellschaftern, Partnern, Sponsoren, Mitarbeitern und Fans, die den eingeschlagenen Weg mit großem Vertrauen, Geduld und Engagement begleitet haben“.

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Eishockey: Krefeld ersetzt Dresdner Eislöwen

Auch die Liga ist zufrieden. „Wir freuen uns, mit den Krefeld Pinguinen einen Traditionsklub zurück in unserer Liga begrüßen zu können“, sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke über den Meister von 2003.

Die Pinguine hatten zuletzt unter der Regie des ehemaligen Bremerhavener Erfolgstrainers Thomas Popiesch das Playoff-Finale der DEL2 gegen die Kassel Huskies gewonnen (4:0) und sich neben der Meisterschaft das Aufstiegsrecht gesichert. Nun gab es von der DEL grünes Licht.

Krefeld ersetzt zur neuen Spielzeit die Dresdner Eislöwen, die mit nur acht Siegen aus 52 Spielen sang- und klanglos abgestiegen waren.

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