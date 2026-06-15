DEL-Meister Eisbären Berlin verpflichten Iserlohns Noel Saffran

SID 15.06.2026 • 11:19 Uhr Der 22-Jährige Noel Saffran debütierte 2022/23 in der DEL für die Adler Mannheim. Die letzten beiden Spielzeiten verbrachte Saffran bei den Iserlohn Roosters.

Die Eisbären Berlin haben sich mit Noel Saffran verstärkt.

Der 22-jährige Stürmer wechselt vom Ligakonkurrenten Iserlohn Roosters zum Meister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und unterschreibt einen Einjahresvertrag in der Hauptstadt.

DEL-Talent Saffran vor Entwicklungsschritt

„Wir sehen bei Noel noch viel Potenzial und möchten ihm die Möglichkeit bieten, bei uns den nächsten Schritt in seiner Laufbahn zu gehen“, sagte Sportdirektor Stéphane Richer, der sich trotz des jungen Alters von der „Physis und Durchsetzungsfähigkeit“ Saffrans beeindruckt zeigte.