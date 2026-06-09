DEL: Grizzlys holen Stürmer zurück

SID 09.06.2026 • 13:44 Uhr Tyler Morley spielte bereits in der Saison 2022/23 in Wolfsburg. Nun kehrt er zurück.

Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Stürmer Tyler Morley unter Vertrag genommen.

Wie der Klub am Dienstag bekannt gab, wechselt der 34-Jährige, der bereits in der Saison 2022/23 bei den Niedersachsen auflief, nach Wolfsburg und unterschreibt dort einen Einjahresvertrag. Bei den Grizzlys wird er mit der Trikotnummer 86 auflaufen.

Wolfsburg freut sich auf Rückkehrer Morley

„Dass sich Tyler trotz mehrerer Angebote aus der Liga für eine Rückkehr nach Wolfsburg entschieden hat, freut uns natürlich sehr und zeigt, wie wohl er sich damals bei uns gefühlt hat“, sagte Geschäftsführer und Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf: „Tyler kann sehr variabel auf allen drei Positionen im Sturm eingesetzt werden und wird besonders in den Special-Teams ein sehr wichtiger Faktor für uns sein.“