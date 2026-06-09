DEL: Kölner Haie verpflichten Top-Talent

SID 09.06.2026 • 13:09 Uhr Der 19-Jährige Carlos Händel wurde im NHL-Draft 2025 von den Montreal Canadiens ausgewählt. Jetzt wechselt er nach Köln.

Die Kölner Haie aus der Deutschen Eishockey Liga haben den deutschen Junioren-Nationalspieler Carlos Händel unter Vertrag genommen.

Wie der Hauptrundenmeister der vergangenen Saison am Dienstag bekannt gab, wechselt der 19-Jährige von den Halifax Mooseheads aus der kanadischen Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL) an den Rhein. Bei den Haien wird er künftig mit der Rückennummer 7 auflaufen.

Köln von Händel beeindruckt

„Wir freuen uns sehr, dass wir Carlos Händel für die Haie gewinnen und von unserem Weg überzeugen konnten“, sagte Sportdirektor Matthias Baldys, der von dem „sehr guten Spielverständnis, der Ruhe im Scheibenbesitz und der Athletik“ Händels beeindruckt ist.