DEL-Knaller: Eisbären finden neuen Trainer

SID 03.06.2026 • 11:12 Uhr Die Eisbären Berlin haben einen neuen Trainer gefunden. Éric Dubois kommt vom ERC Ingolstadt, wo er als Assistenzcoach tätig war.

Nach dem Abschied von Meistermacher Serge Aubin haben die Eisbären Berlin Éric Dubois als neuen Trainer engagiert. Der Kanadier kommt vom ERC Ingolstadt, beim Konkurrenten aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat Dubois (56) in der vergangenen Saison als Assistenzcoach gearbeitet.

„Ich verfolge Érics Weg schon lange. Wir hatten sehr gute Gespräche und waren direkt von seinen Ideen und Konzepten überzeugt. Wir sind uns sicher, dass er der richtige Cheftrainer für die Eisbären ist“, sagte Sportdirektor Stéphane Richer. Dubois habe „jahrelang auf sehr hohem Niveau gecoacht“ und bringe „zusätzlich umfangreiche Erfahrung in der Arbeit mit Nachwuchstalenten mit“.

Eisbären überzeugt von Dubois-Konzept

Aubin hatte Berlin Anfang Mai nach sieben Jahren und dem Gewinn des fünften Meistertitels verlassen, der Kanadier übernimmt den Schweizer Traditionsklub SC Bern. Aubin verlor mit den Eisbären in seiner Amtszeit keine einzige Playoff-Serie, lediglich in der Saison 2022/23 hatte der Klub unter dem Headcoach als Tabellenelfter enttäuscht.