Ex-NHL-Star Patrick Brown verstärkt Adler Mannheim – DEL-Knaller

Die Adler Mannheim verstärken sich für die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit dem früheren NHL-Profi Patrick Brown. Der US-Center kommt vom Farmteam der Boston Bruins zum Vizemeister, Brown (34) hat 187 Partien in der National Hockey League absolviert.
Mannheim landet Transfer-Coup
Der US-Stürmer Brown kommt vom Farmteam der Boston Bruins zum deutschen Vizemeister.
Brown im Trikot der Boston Bruins
© AFP/GETTY IMAGES/SID/PATRICK SMITH
Brown überzeugt mit Führungsqualitäten
„Patrick bringt einen reichen Schatz an Führungserfahrung, ein starkes Zwei-Wege-Spiel, Offensivkraft und den Kampfgeist mit, den unsere Fans schätzen“, sagte Trainer Dallas Eakins. „Wir freuen uns darauf zu sehen, welchen Einfluss er sowohl auf als auch neben dem Eis haben wird.“
Brown, in den vergangenen beiden Spielzeiten Kapitän der Providence Bruins, spielte in der NHL für die Teams aus Carolina, Las Vegas, Philadelphia, Ottawa und Boston.