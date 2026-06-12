Ex-NHL-Star Patrick Brown verstärkt Adler Mannheim – DEL-Knaller

SID 12.06.2026 • 14:18 Uhr Der US-Stürmer Brown kommt vom Farmteam der Boston Bruins zum deutschen Vizemeister.

Die Adler Mannheim verstärken sich für die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit dem früheren NHL-Profi Patrick Brown. Der US-Center kommt vom Farmteam der Boston Bruins zum Vizemeister, Brown (34) hat 187 Partien in der National Hockey League absolviert.

Brown überzeugt mit Führungsqualitäten

„Patrick bringt einen reichen Schatz an Führungserfahrung, ein starkes Zwei-Wege-Spiel, Offensivkraft und den Kampfgeist mit, den unsere Fans schätzen“, sagte Trainer Dallas Eakins. „Wir freuen uns darauf zu sehen, welchen Einfluss er sowohl auf als auch neben dem Eis haben wird.“