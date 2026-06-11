Transfer-Kracher: Red Bull München holt Verteidiger Lukas Klok

Der EHC Red Bull München aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) holt weitere Erfahrung in seine Defensivreihe. Der tschechische Verteidiger Lukas Klok (31) kommt vom Schweizer Erstligisten EHC Kloten nach München, das teilte der Klub am Donnerstag mit. Klok besitzt auch die deutsche Staatsbürgerschaft und belegt in Münchens Kader damit keine Importstelle.
München holt Verteidiger aus der Schweiz
Der Tscheche bringt die Erfahrung aus mehr als 600 Profispielen mit.
Aus der Schweiz nach München: Lukas Klok
© picture-alliance/Sipa USA/Just Pictures/SID/-
Klok nahm mit Tschechien an der WM 2021 und an den Olympischen Winterspielen 2022 teil. Er absolvierte mehr als 600 Profispiele in sechs europäischen Ligen, zu den größten Erfolgen des Linksschützen zählt der Gewinn der finnischen Meisterschaft mit Lukko Rauma 2021.