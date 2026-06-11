Transfer-Kracher: Red Bull München holt Verteidiger Lukas Klok

SID 11.06.2026 • 13:39 Uhr Der Tscheche bringt die Erfahrung aus mehr als 600 Profispielen mit.

Der EHC Red Bull München aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) holt weitere Erfahrung in seine Defensivreihe. Der tschechische Verteidiger Lukas Klok (31) kommt vom Schweizer Erstligisten EHC Kloten nach München, das teilte der Klub am Donnerstag mit. Klok besitzt auch die deutsche Staatsbürgerschaft und belegt in Münchens Kader damit keine Importstelle.