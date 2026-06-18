DEL-Hammer: Red Bull München holt AHL-Top-Verteidiger Carrick

SID 18.06.2026 • 11:33 Uhr Der EHC rüstet weiter auf. Aus Nordamerika kommt ein erfahrener Abwehrmann.

Red Bull München aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat sich mit Verteidiger Trevor Carrick weiter verstärkt. Der 31 Jahre alte Kanadier wechselt aus der American Hockey League (AHL) von den Charlotte Checkers zum viermaligen Meister. Über die Vertragslaufzeit machten die Münchner keine Angaben.

Carrick verstärkt EHC-Abwehr

„Trevor ist ein Verteidiger, der unserer Defensive sofort weitere Stabilität und Qualität geben wird. Er bringt enorm viel Erfahrung mit, übernimmt Verantwortung und spielt mit einer Intensität, die man als Gegner nur schwer kontrollieren kann“, sagte Trainer Oliver David. Carrick nimmt die neunte Kontingentstelle beim EHC ein.

Der Abwehrmann kommt mit der Erfahrung von 813 AHL-Spielen an die Isar, in denen ihm 440 Scorerpunkte gelangen. Zuletzt war Carrick Kapitän der Checkers. Es ist seine erste Station in Europa.