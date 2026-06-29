Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
DEL
DEL
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
DEL>

Eisbären Berlin schnappen Mega-Talent Griva – bis 2026/27

Eisbären verkünden Neuzugang

Die Eisbären Berlin haben Rihards Grīva verpflichtet. Der Junioren-Nationalspieler wechselt aus den USA in die Hauptstadt zum Meister.
Die Eisbären Berlin bleiben in der DEL das Maß der Dinge und gewinnen Spiel 5 der Serie mit 4:1. Dem Rekordmeister gelingt damit die dritte Meisterschaft in Serie.
SID
Die Eisbären Berlin haben Rihards Grīva verpflichtet. Der Junioren-Nationalspieler wechselt aus den USA in die Hauptstadt zum Meister.

Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin hat Junioren-Nationalspieler Rihards Griva von den Madison Capitols aus der United States Hockey League (USHL) verpflichtet. Der 19 Jahre alte Angreifer, der schon für die deutsche U18 spielte und auch die lettische Staatsbürgerschaft besitzt, unterschreibt einen Vertrag für die Saison 2026/27.

„Es ist eine einzigartige Chance, bei den Eisbären Berlin zu spielen. Ich habe mich für Berlin entschieden, um den nächsten Schritt in meiner Eishockeykarriere zu gehen“, sagte Griva, der zuvor die Nachwuchsabteilung der Adler Mannheim durchlief.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite