Eisbären Berlin schnappen Mega-Talent Griva – bis 2026/27

SID 29.06.2026 • 13:15 Uhr Die Eisbären Berlin haben Rihards Grīva verpflichtet. Der Junioren-Nationalspieler wechselt aus den USA in die Hauptstadt zum Meister.

Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin hat Junioren-Nationalspieler Rihards Griva von den Madison Capitols aus der United States Hockey League (USHL) verpflichtet. Der 19 Jahre alte Angreifer, der schon für die deutsche U18 spielte und auch die lettische Staatsbürgerschaft besitzt, unterschreibt einen Vertrag für die Saison 2026/27.