Eishockey: DEL veröffentlicht neuen Spielplan

Rekordmeister Eisbären Berlin eröffnet die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am 17. September mit einem Heimspiel gegen die Straubing Tigers.
DEL veröffentlicht neuen Spielplan
Am 18. September finden die weiteren sechs Begegnungen des ersten Spieltags statt, unter anderem spielt Aufsteiger Krefeld Pinguine gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven. Schon am zweiten Spieltag kommt es zur Finalrevanche zwischen den Adlern Mannheim und den Eisbären.
Eishockey-WM findet in Deutschland statt
„Die Vorfreude auf die neue Saison steigt bei mir von Tag zu Tag“, sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke. Der Auftakt biete „gleich einige Leckerbissen“. Zudem sei die Saison mit Blick auf die WM 2027 in Mannheim und Düsseldorf „besonders reizvoll – für die Spieler, aber auch für die Eishockeyfans in ganz Deutschland“.
Insgesamt finden in der Hauptrunde 364 Spiele statt. Die Playoffs starten am 10. März, der deutsche Meister steht spätestens am 30. April 2027 fest, zwei Wochen vor WM-Start. Alle Spiele der DEL werden bei MagentaSport übertragen.