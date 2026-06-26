Eishockey: DEL veröffentlicht neuen Spielplan

SID 26.06.2026 • 11:46 Uhr Die Eisbären Berlin eröffnen am 17. September mit einem Heimspiel gegen die Straubing Tigers die neue Saison der DEL. Die Spielzeit steht ganz im Zeichen der WM in Deutschland.

Rekordmeister Eisbären Berlin eröffnet die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am 17. September mit einem Heimspiel gegen die Straubing Tigers.

Am 18. September finden die weiteren sechs Begegnungen des ersten Spieltags statt, unter anderem spielt Aufsteiger Krefeld Pinguine gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven. Schon am zweiten Spieltag kommt es zur Finalrevanche zwischen den Adlern Mannheim und den Eisbären.

Eishockey-WM findet in Deutschland statt

„Die Vorfreude auf die neue Saison steigt bei mir von Tag zu Tag“, sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke. Der Auftakt biete „gleich einige Leckerbissen“. Zudem sei die Saison mit Blick auf die WM 2027 in Mannheim und Düsseldorf „besonders reizvoll – für die Spieler, aber auch für die Eishockeyfans in ganz Deutschland“.