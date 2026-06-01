Transfer-Hammer! Fontaine stürmt wieder für die Eisbären Berlin

Stürmer Gabriel Fontaine kehrt nach nur einem Jahr zum deutschen Eishockey-Rekordmeister Eisbären Berlin zurück. Wie der Verein am Montag mitteilte, unterschrieb der Kanadier einen Zweijahresvertrag.
Eisbären holen Stürmer zurück
Fontaine kehrt zu Eisbären zurück
Fontaine (29) hatte bereits in der Saison 2024/25 im Kader der Berliner gestanden und mit ihnen die deutsche Meisterschaft gefeiert. Zuletzt spielte Fontaine für den Ligakonkurrenten Red Bull München.
„Wir freuen uns, dass Gabriel Fontaine zu den Eisbären zurückkehrt. Er hatte einen großen Anteil am Gewinn unseres Meistertitels 2025“, sagte Sportdirektor Stéphane Richer. Der Angreifer kenne die Deutsche Eishockey Liga (DEL) und sei zudem bestens mit dem Verein vertraut, „sodass er keine Eingewöhnungszeit benötigen wird. Er hat bewiesen, dass er ein Topspieler der Liga ist. Zudem bringt Gabriel gute Führungsqualitäten mit.“
Fontaine selbst blickt seiner Rückkehr voller Vorfreude entgegen. „Natürlich haben wir erneut das Ziel, ein Anwärter auf den Titel zu sein. Zudem ist Berlin eine tolle Stadt, die viel zu bieten hat. Ich kann es kaum abwarten, loszulegen und alle wiederzusehen“, erklärte der Stürmer, der in bislang 95 DEL-Spielen für Berlin und München 70 Scorerpunkte sammelte (32 Treffer, 38 Vorlagen).