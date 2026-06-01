Transfer-Hammer! Fontaine stürmt wieder für die Eisbären Berlin

SID 01.06.2026 • 15:11 Uhr Gabriel Fontaine wechselt zu den Eisbären Berlin. Der Angreifer lief in der vergangenen Saison für München auf - nun kehrt er in die Hauptstadt zurück.

Stürmer Gabriel Fontaine kehrt nach nur einem Jahr zum deutschen Eishockey-Rekordmeister Eisbären Berlin zurück. Wie der Verein am Montag mitteilte, unterschrieb der Kanadier einen Zweijahresvertrag.

Fontaine kehrt zu Eisbären zurück

Fontaine (29) hatte bereits in der Saison 2024/25 im Kader der Berliner gestanden und mit ihnen die deutsche Meisterschaft gefeiert. Zuletzt spielte Fontaine für den Ligakonkurrenten Red Bull München.

„Wir freuen uns, dass Gabriel Fontaine zu den Eisbären zurückkehrt. Er hatte einen großen Anteil am Gewinn unseres Meistertitels 2025“, sagte Sportdirektor Stéphane Richer. Der Angreifer kenne die Deutsche Eishockey Liga (DEL) und sei zudem bestens mit dem Verein vertraut, „sodass er keine Eingewöhnungszeit benötigen wird. Er hat bewiesen, dass er ein Topspieler der Liga ist. Zudem bringt Gabriel gute Führungsqualitäten mit.“