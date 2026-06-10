Augsburger Panther-Coach Bill Peters mit GBS – Kampf ums Comeback

SID 10.06.2026 • 16:27 Uhr Bill Peters, Coach der Augsburger Panther, wird aktuell stationär behandelt.

Trainer Bill Peters von den Augsburger Panthern aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist am Guillain-Barré-Syndrom (GBS) erkrankt. Das teilte sein Klub am Mittwoch mit. Der Kanadier wird seit dem 15. Mai stationär behandelt. Eine Erstbehandlung der seltenen neurologischen Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem das eigene Nervensystem angreift, verlief erfolgreich.

Peters macht Fortschritte in Reha

Das GBS sei früh erkannt worden, gaben die Panther bekannt. Seit rund zwei Wochen befindet sich der 60-jährige Peters in einem Therapiezentrum mit Schwerpunkt auf neurologischer Rehabilitation. Dort macht Peters nach Vereinsangaben „täglich Fortschritte“.

„Natürlich war die Nachricht von Bill Peters Erkrankung für uns alle zunächst ein großer Schock“, sagte Sportdirektor Larry Mitchell: „Glücklicherweise konnte ihm schnell und zielgerichtet geholfen werden. Bill arbeitet jeden Tag hart für sein Comeback und kann sich dabei der uneingeschränkten Unterstützung unserer gesamten Organisation sicher sein.“