Bester WM-Torwart verlässt Deutschland

SID 22.06.2026 • 14:43 Uhr Henrik Haukeland wechselt in eine Topliga, der Verlust für die Straubing Tigers wiegt schwer.

Die Straubing Tigers müssen einen schwerwiegenden Verlust verkraften. Top-Torhüter Henrik Haukeland verlässt den Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL), um in die russisch-dominierte KHL zu wechseln.

Die Tigers stimmten dem Wunsch einer vorzeitigen Vertragsauflösung des norwegischen WM-Dritten, der bei dem Turnier in der Schweiz zum besten Goalie gewählt worden war, zu.

Haukeland unterschreibt in Tscheljabinsk

Medienberichten zufolge soll Haukeland einen Zweijahresvertrag beim HK Traktor Tscheljabinsk unterschrieben haben. In Straubing hatte der 31-Jährige noch einen Kontrakt für die kommende Saison. Haukeland war zur Spielzeit 2025/26 von der Düsseldorfer EG an den Pulverturm gewechselt, vorher hatte er für Red Bull München gespielt.

„Ich habe mich entschieden, eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen und Straubing zu verlassen“, wird Haukeland in der Mitteilung der Tigers zitiert: „Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, aber ich glaube, dass es für mich die richtige ist.“ Seine kurze Zeit bei den Niederbayern sei „etwas Besonderes“ gewesen.