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Schwenninger Wild Wings verpflichten Curtis Valk – Ex-NHL-Center

Ex-NHL-Profi zu den Wild Wings

Die Wild Wings verpflichten Mittelstürmer Curtis Valk, der einst für die Florida Panthers auflief.
Ex-NHL-Profi: Curtis Valk (l.)
Ex-NHL-Profi: Curtis Valk (l.)
© Lehtikuva/AFP/SID/RONI REKOMAA
SID
Die Wild Wings verpflichten Mittelstürmer Curtis Valk, der einst für die Florida Panthers auflief.

Kurz vor Ende eines intensiven Transfersommers haben die Schwenninger Wild Wings aus der Deutschen Eishockey Liga den Mittelstürmer Curtis Valk aus Lugano geholt.

NHL-erfahrener Valk bringt Leader-Qualitäten

Seine größten Erfolge waren 2017/18 ein NHL-Spiel für die Florida Panthers und 17 Spiele für die kasachische Nationalmannschaft bei Olympia und Weltmeisterschaften. Außerdem hat der 33-jährige Linksschütze in 47 WHL-Playoff-Spielen 32 Punkte erzielt. Bei seiner letzten Station HC Lugano hatte er nur drei Einsätze.

Geschäftsführer Stefan Wagner freut sich sehr über den Neuzugang mit kanadischer und kasachischer Staatsbürgerschaft: „Mit Curtis Valk haben wir einen Spieler bekommen, der als Leader vorangeht. Einen starken Bullyspieler, der sowohl Spielmacher ist als auch jemand der selbst abschließt.“

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