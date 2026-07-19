Schwenninger Wild Wings verpflichten Curtis Valk – Ex-NHL-Center

Kurz vor Ende eines intensiven Transfersommers haben die Schwenninger Wild Wings aus der Deutschen Eishockey Liga den Mittelstürmer Curtis Valk aus Lugano geholt.
Ex-NHL-Profi zu den Wild Wings
Die Wild Wings verpflichten Mittelstürmer Curtis Valk, der einst für die Florida Panthers auflief.
Ex-NHL-Profi: Curtis Valk (l.)
© Lehtikuva/AFP/SID/RONI REKOMAA
NHL-erfahrener Valk bringt Leader-Qualitäten
Seine größten Erfolge waren 2017/18 ein NHL-Spiel für die Florida Panthers und 17 Spiele für die kasachische Nationalmannschaft bei Olympia und Weltmeisterschaften. Außerdem hat der 33-jährige Linksschütze in 47 WHL-Playoff-Spielen 32 Punkte erzielt. Bei seiner letzten Station HC Lugano hatte er nur drei Einsätze.
Geschäftsführer Stefan Wagner freut sich sehr über den Neuzugang mit kanadischer und kasachischer Staatsbürgerschaft: „Mit Curtis Valk haben wir einen Spieler bekommen, der als Leader vorangeht. Einen starken Bullyspieler, der sowohl Spielmacher ist als auch jemand der selbst abschließt.“