Schwenninger Wild Wings verpflichten Curtis Valk – Ex-NHL-Center

SID 19.07.2026 • 15:32 Uhr Die Wild Wings verpflichten Mittelstürmer Curtis Valk, der einst für die Florida Panthers auflief.

Kurz vor Ende eines intensiven Transfersommers haben die Schwenninger Wild Wings aus der Deutschen Eishockey Liga den Mittelstürmer Curtis Valk aus Lugano geholt.

NHL-erfahrener Valk bringt Leader-Qualitäten

Seine größten Erfolge waren 2017/18 ein NHL-Spiel für die Florida Panthers und 17 Spiele für die kasachische Nationalmannschaft bei Olympia und Weltmeisterschaften. Außerdem hat der 33-jährige Linksschütze in 47 WHL-Playoff-Spielen 32 Punkte erzielt. Bei seiner letzten Station HC Lugano hatte er nur drei Einsätze.