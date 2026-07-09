Mannheim verkündet Neuverpflichtung

SID 09.07.2026 • 11:23 Uhr Personelles Update bei den Adler Mannheim: Für die kommende Saison kommt ein kanadischer Verteidiger.

Die Adler Mannheim haben für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den Kanadier Jérémie Poirier verpflichtet. Der 24 Jahre alte Verteidiger wechselt aus der American Hockey League (AHL) zum deutschen Vizemeister. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt.

„Jérémie hat das Zeug zu einem dynamischen Verteidiger, der mit seinen läuferischen Fähigkeiten, seiner Kreativität und seinen Offensivinstinkten das Spiel beeinflussen kann“, wurde Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins in der Mitteilung zitiert.

Poirier bringt Dynamik in die Verteidigung

„Mit seinen erst 24 Jahren hat er noch genügend Raum, um weiter zu wachsen, und wir sind uns sicher, dass ihm unser Umfeld hilft, sich zu entwickeln.“