Kölner Haie schnappen sich KHL-Offensivverteidiger Robin Press

SID 07.07.2026 • 15:38 Uhr Der Schwede überzeugte in der russischen Liga viele Jahre lang als starker Offensivverteidiger.

Die Kölner Haie haben den Schweden Robin Press für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpflichtet. Der offensivstarke Verteidiger wechselt nach fünf Spielzeiten in der russischen Kontinental Hockey League (KHL) zum Hauptrundensieger der vergangenen DEL-Saison. Das verkündete der Verein am Dienstag.

Press: Titelgarant und Offensiv-Verteidiger

„Robin ist ein Verteidiger, der auf beiden Seiten der Eisfläche einen großen Einfluss auf das Spiel nehmen kann“, sagte Haie-Sportdirektor Matthias Baldys, der 31-Jährige habe sich „in einer der stärksten Ligen Europas als einer der besten offensiven Verteidiger etabliert“.

2013 war Press in der siebten Runde des NHL Drafts von den Chicago Blackhawks ausgewählt worden, der Durchbruch gelang ihm aber in Finnland. Dort gewann er 2021 die Meisterschaft und wurde in derselben Saison als bester Verteidiger und wertvollster Spieler ausgezeichnet. Auch in Russland triumphierte er 2024 in der Liga, zwei Mal wurde er in das All-Star-Team berufen. Zudem debütierte der Rechtsschütze 2020 in der schwedischen Nationalmannschaft.