Eisbären Berlin holen NHL-Goalie Jack LaFontaine

SID 07.07.2026 • 11:20 Uhr Der Kanadier unterschreibt einen Vertrag für die kommende Saison.

Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin hat den kanadischen Torhüter Jack LaFontaine verpflichtet. Der 28-Jährige wechselt aus der nordamerikanischen East Coast Hockey League (ECHL) von den Kansas City Mavericks zu den Eisbären und unterschrieb einen Vertrag für die kommende Saison. Das gab der Verein am Dienstag bekannt.

Eisbären setzen auf LaFontaine

„Jack ist ein sehr guter Torhüter im besten Alter, der seine Klasse bereits unter Beweis gestellt und es bis in die NHL geschafft hat“, sagte Sportdirektor Stéphane Richer. Mit LaFontaine sowie Jonas Neffin und Lennart Neiße seien die Berliner auf der Torhüterposition „gut aufgestellt“.

LaFontaine erklärte, der Wechsel nach Berlin sei für ihn „eine große Ehre“. Ziel sei es, mit den Eisbären Titel zu gewinnen. „Ich weiß, dass wir das mit der Kultur der Eisbären schaffen können. Ich kann es nicht erwarten loszulegen“, sagte LaFontaine.