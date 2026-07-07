Eisbären Berlin holen NHL-Goalie Jack LaFontaine

Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin hat den kanadischen Torhüter Jack LaFontaine verpflichtet. Der 28-Jährige wechselt aus der nordamerikanischen East Coast Hockey League (ECHL) von den Kansas City Mavericks zu den Eisbären und unterschrieb einen Vertrag für die kommende Saison. Das gab der Verein am Dienstag bekannt.
Eishockey: Eisbären verpflichten Torhüter LaFontaine
Eisbären setzen auf LaFontaine
„Jack ist ein sehr guter Torhüter im besten Alter, der seine Klasse bereits unter Beweis gestellt und es bis in die NHL geschafft hat“, sagte Sportdirektor Stéphane Richer. Mit LaFontaine sowie Jonas Neffin und Lennart Neiße seien die Berliner auf der Torhüterposition „gut aufgestellt“.
LaFontaine erklärte, der Wechsel nach Berlin sei für ihn „eine große Ehre“. Ziel sei es, mit den Eisbären Titel zu gewinnen. „Ich weiß, dass wir das mit der Kultur der Eisbären schaffen können. Ich kann es nicht erwarten loszulegen“, sagte LaFontaine.
Der Kanadier wurde 2016 in der dritten Runde von den Carolina Hurricanes gedraftet und gab Anfang 2022 sein Debüt in der NHL. Den Großteil seiner Karriere verbrachte der Linksfänger allerdings in der zweitklassigen AHL und Entwicklungs-Liga ECHL. Mit den Chicago Wolves gewann er 2022 den Calder Cup – die Trophäe der zweithöchsten Liga in Nordamerika. Die Eisbären sind seine erste Station in Europa.