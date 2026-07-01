Eishockey: Kölner Haie verpflichten neuen Stürmer

Die Kölner Haie haben den schwedischen Stürmer Markus Ljungh unter Vertrag genommen. Der 35 Jahre alte Center wechselt aus seiner Heimat vom Erstligisten Linköping HC zum Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Das verkündeten die Kölner am Mittwoch.
Kölner Haie verpflichten neuen Stürmer
Die Kölner Haie haben den schwedischen Stürmer Markus Ljungh unter Vertrag genommen. Dies verkündete der Klub am Mittwoch.
Ab der neuen Saison Kölner: Markus Ljungh
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„Markus ist ein äußerst erfahrener und vielseitiger Center, der seit vielen Jahren auf höchstem Niveau überzeugt. Mit seiner Spielübersicht, seiner verantwortungsbewussten Spielweise und seiner großen Erfahrung wird er unserem Team zusätzliche Stabilität und Qualität verleihen“, sagte Haie-Sportdirektor Matthias Baldys. Für Linköping lief der 16-malige schwedische Nationalspieler Ljungh sechs Jahre auf.