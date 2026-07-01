Eishockey: Kölner Haie verpflichten neuen Stürmer

SID 01.07.2026 • 13:29 Uhr Die Kölner Haie haben den schwedischen Stürmer Markus Ljungh unter Vertrag genommen. Dies verkündete der Klub am Mittwoch.

Die Kölner Haie haben den schwedischen Stürmer Markus Ljungh unter Vertrag genommen. Der 35 Jahre alte Center wechselt aus seiner Heimat vom Erstligisten Linköping HC zum Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Das verkündeten die Kölner am Mittwoch.