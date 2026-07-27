NHL-Erstrundenpick! Krefeld Pinguine holen Abwehr-Ass Percy

SID 27.07.2026 • 13:21 Uhr Der Kanadier wechselt aus Tschechien zum DEL-Aufsteiger.

Die Krefeld Pinguine aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den ehemaligen NHL-Erstrundenpick Stuart Percy verpflichtet. Das gab der Aufsteiger am Montag bekannt. Der Defensivspieler aus Kanada war 2011 in der ersten Draft-Runde der nordamerikanischen Profiliga von den Toronto Maple Leafs ausgewählt worden.

Allrounder Stuart verstärkt Bremer Verteidigung

„Stuart ist genau der Spielertyp, den wir für die Verteidigung gesucht haben. Er ist ein defensiver Allrounder, kann aber auch im Angriffsspiel Akzente setzen“, sagte Cheftrainer Thomas Popiesch.