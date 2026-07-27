NHL-Erstrundenpick! Krefeld Pinguine holen Abwehr-Ass Percy

Die Krefeld Pinguine aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den ehemaligen NHL-Erstrundenpick Stuart Percy verpflichtet. Das gab der Aufsteiger am Montag bekannt. Der Defensivspieler aus Kanada war 2011 in der ersten Draft-Runde der nordamerikanischen Profiliga von den Toronto Maple Leafs ausgewählt worden.
Krefeld holt Kanadier Percy
Der Kanadier wechselt aus Tschechien zum DEL-Aufsteiger.
Stuart Percy - ehemaliger Maple Leafs Verteidiger - wechselt in die DEL.
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Allrounder Stuart verstärkt Bremer Verteidigung
„Stuart ist genau der Spielertyp, den wir für die Verteidigung gesucht haben. Er ist ein defensiver Allrounder, kann aber auch im Angriffsspiel Akzente setzen“, sagte Cheftrainer Thomas Popiesch.
Zwischen 2012 und 2020 war der 33-Jährige für verschiedene Teams in Kanada und den USA aktiv und kam dort auf 143 Torbeteiligungen in 391 Einsätzen. Nach einer Saison in Finnland spielte er zuletzt fünf Jahre in Tschechien.