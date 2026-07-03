Schock im Eishockey: Olympia-Keeper Danny aus den Birken hört auf

SID 03.07.2026 • 11:27 Uhr Danny aus den Birken, der noch im April den Aufstieg mit den Krefeld Pinguinen feierte, beendet seine Karriere.

Eishockeytorhüter und Olympia-Silbermedaillengewinner Danny aus den Birken hat das Ende seiner Profikarriere bekannt gegeben. Das teilte der 41-Jährige am Donnerstag mit einem Video in den sozialen Netzwerken mit.

Aus den Birken erklärt Karriereende

„Heute ist der Tag gekommen, an dem ich offiziell meine Karriere als Eishockey-Profi beende“, schrieb der Ex-Nationaltorhüter auf Instagram: „Wenn ich zurückblicke, überwiegt vor allem eines: Dankbarkeit. Für unzählige Momente auf und neben dem Eis. Eishockey hat mir unglaublich viel gegeben und wird immer ein Teil von mir bleiben.“

Aus den Birken stieg in der vergangenen Saison mit den Krefeld Pinguinen in die Deutsche Eishockey Liga (DEL). 2018 hatte er bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang überraschend mit der deutschen Nationalmannschaft die Silbermedaille gewonnen. Auf nationaler Ebene wurde er viermal deutscher Meister mit Red Bull München.