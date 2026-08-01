Straubing Tigers: NHL-erfahrener DEL-Center Beaudin kommt

SID 01.08.2026 • 13:11 Uhr Der kanadische Stürmer bringt auch Erfahrung aus der KHL und DEL mit.

Die Straubing Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den kanadischen Stürmer Jean-Christophe Beaudin verpflichtet. Der 29-Jährige, der zuletzt für HK Sotschi in der russischen KHL spielte, bringt die Erfahrung aus 22 NHL-Spielen für die Ottawa Senators aus der Saison 2019/20 mit.

Dunham lobt Center Beaudin