Straubing Tigers: NHL-erfahrener DEL-Center Beaudin kommt

Die Straubing Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den kanadischen Stürmer Jean-Christophe Beaudin verpflichtet. Der 29-Jährige, der zuletzt für HK Sotschi in der russischen KHL spielte, bringt die Erfahrung aus 22 NHL-Spielen für die Ottawa Senators aus der Saison 2019/20 mit.
Straubing holt früheren NHL-Profi
Der kanadische Stürmer bringt auch Erfahrung aus der KHL und DEL mit.
Beaudin war zuletzt für Sotschi aktiv
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Dunham lobt Center Beaudin
„J.C. ist ein vielseitiger und sehr intelligenter Center, der unsere Liga bereits kennt“, sagte Straubings Sportlicher Leiter Jason Dunham über Beaudin, der von 2022 bis 2024 für die Grizzlys Wolfsburg spielte und mit den Niedersachsen in der Saison 2022/23 das DEL-Halbfinale erreichte.