Eishockey: Neuer Bundestrainer offiziell vorgestellt

SID 27.08.2026 • 15:08 Uhr Der Berliner Rekordtorschütze folgt auf Harold Kreis und soll für eine erfolgreiche Heim-WM sorgen.

André Rankel ist neuer Eishockey-Bundestrainer. Der langjährige Nationalspieler und siebenmalige deutsche Meister mit den Eisbären Berlin wurde an seinem 41. Geburtstag offiziell vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) im SAP Garden in München vorgestellt. Rankel, der überraschend auf Harold Kreis folgt, erhält einen Vierjahresvertrag und soll die zuletzt erfolglose deutsche Auswahl zu einer erfolgreichen Heim-WM im kommenden Mai führen.

„Das ist in zweierlei Hinsicht ein ganz besonderer Tag für mich. Geburtstag hatte ich jetzt schon 41 Mal, der Tag heute ist aber noch ein Ticken besonderer für mich, als Bundestrainer vorgestellt zu werden“, sagte Rankel: „Es ist eine Ehre für mich, ich bin unheimlich stolz, das Vertrauen geschenkt zu bekommen.“

Rankel folgt auf Kreis

Für den gebürtigen Berliner, der seine gesamte aktive Karriere bei den Eisbären verbracht hatte, ist es die erste Position als Cheftrainer. Nach seinem Ende seiner aktiven Laufbahn 2020 war Rankel zuletzt seit 2023 Assistenztrainer beim Meister. Seine ersten Spiele wird der Rekordtorschütze der Berliner beim Deutschland Cup in Düsseldorf vom 5. bis 8. November leiten, anschließend steht die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Düsseldorf, Mannheim und Gelsenkirchen an (13. bis 30. Mai).

Rankel hatte seine Karriere nach 247 Treffern in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei den Eisbären aufgrund einer Schulterverletzung beenden müssen. Als Spieler lernte der Stürmer von Trainer Don Jackson, als Assistenzcoach anschließend von Serge Aubin.

Kreis war nach dem Vorrundenaus bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz, dem dritten verpatzten Turnier nach der WM 2025 in Dänemark und Olympia in Mailand im Frühjahr, von seinen Aufgaben entbunden worden. Zu Beginn der Amtszeit des Deutsch-Kanadiers hatte die deutsche Auswahl die Silbermedaille bei der WM 2023 gewonnen.