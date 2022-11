Deutschland Cup: DEB-Team schlägt auch Österreich

Die Brüder überragen bei Deutschlands Sieg beim Deutschland Cup in Krefeld gegen Österreich. Nach dem knappen Auftaktsieg gegen Dänemark (3:2 n.V.) stand am Ende des zweiten Nachbarschaftsduells in Krefeld ein souveränes 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) auf der Anzeigetafel. (SERVICE: Alles News zum Eishockey)