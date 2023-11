DEB-Team gewinnt zum zehnten Mal den Deutschland Cup

Der Berliner Leo Pföderl (56.) traf vor 4200 Zuschauern in Landshut für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die zum dritten Mal in Folge den Pokal holte. Matej Kaslik (2.) und Lukas Cingel (43.) erzielten die Tore für die Slowaken. Zuvor hatte das runderneuerte Kreis-Team, in dem die meisten Stars fehlten, Dänemark mit 4:1 und Österreich mit 5:3 geschlagen.