BVB-Star: "Jetzt kann die ganze Welt sehen, wer ich bin"

Mit 16 zog Maatsen nach London, um Teil der Nachwuchsmannschaft vom FC Chelsea zu werden. Er schaffte den Sprung in die U23 der Blues, wurde dann aber drei Jahre infolge verliehen. So kam es eben erst vergangenen August zu seinem ersten Premiere-League-Einsatz an der Stamford Bridge. In der Hinrunde der Saison musste der Verteidiger aber häufig auf der Bank Platz nehmen.