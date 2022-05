Eishockey-WM 2022: Deutschland mit Gala-Sieg gegen Italien

Das zeigte sich von Beginn an in Torlaune. Die ersten zwei Schüsse fanden jeweils den Weg ins Tor. Alexander Karachun begann den Torreigen in der sechsten Minute, ehe Kai Wissmann, eine der Entdeckungen der WM, mit einem schönen Solo 76 Sekunden später nachlegte. (VIDEO: Alle Highlights der Eishockey-WM)