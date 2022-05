Eishockey-WM 2022: Wer ist Favorit auf WM-Sieg? DEB-Team, Kanada, Schweden oder Finnland?

„Ich hatte in sechs Wochen die Gelegenheit, 52 Spieler in Aktion zu sehen. Wir haben für jeden Spieler im Team eine besondere Rolle gesucht und das nicht nur im 5 gegen 5 Spiel, sondern auch in Sachen Powerplay und Unterzahl-Spiel. Ich glaube, dass wir die richtige Wahl getroffen haben“, so Jalonen bei der Kader-Nominierung.