WM 2023: Eishockey-Team gegen Weltmeister Finnland

Die Spiele finden erneut in Tampere statt, wo sich Finnland am Sonntagabend gegen Kanada (4:3 n.V.) zum Weltmeister krönte. Deutschland war in Helsinki im Viertelfinale an Tschechien gescheitert. Rekordchampion Kanada trifft 2023 in seiner Gruppe in Riga/Lettland unter anderem auf die USA und die Schweiz.