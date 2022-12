U20-WM: DEB-Auswahl startet mit Niederlage

In der Nacht zu Donnerstag (0.30 Uhr MEZ) wartet mit Titelverteidiger und Rekordweltmeister Kanada das nächste große Kaliber des Junioren-Eishockeys. Weitere Gegner in der Gruppe A sind nach einem Tag Erholung am Freitag (22.30 Uhr MEZ) Österreich sowie Tschechien am Samstag (19.30 Uhr MEZ/alle MagentaSport).