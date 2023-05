Eishockey-WM 2023: Deutschland - USA LIVE im TV und Stream bei SPORT1

Nach dem missglückten Auftakt mit den Niederlagen gegen Schweden (0:1) sowie Finnland (3:4) will das deutsche Team am Montag (ab 15.15 Uhr LIVE auf SPORT1 ) gegen die USA nun die ersten Zähler einfahren.

Sturm und Müller ein wenig ratlos

Beim Stand von 2:1 hatte der 28-Jährige die Großchance zur Vorentscheidung, scheiterte aber ebenso am Torgestänge wie in der Schlussphase Kapitän Moritz Müller. „Ich weiß nicht, was wir großartig anders machen sollen“, sagte Sturm ein wenig ratlos: „Wir haben drei Tore geschossen gegen ein super defensives Team. Am Ende hat‘s leider nicht gereicht.“