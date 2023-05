Eishockey-WM 2023: “Gegen diese verdammten Deutschen“ - Schweiz-Stars hadern nach Viertelfinal-Pleite

Nach sechs Siegen zum Start in die Eishockey-WM 2023 (LIVE auf SPORT1 ) war die Schweiz als bestes Team der Gruppe B der Favorit im Viertelfinal-Duell mit Deutschland.

Nach 60 Minuten Nervenkrimi auf dem Eis hieß es jedoch 3:1 für Deutschland und für die Schweiz zum vierten Mal in Folge bei einer WM: Aus im Viertelfinale.

In dieselbe Kerbe schlug Kapitän Nino Niederreiter. „Es tut sehr weh. Es ist inakzeptabel, was wir gezeigt haben.“ Vor allem das Gegentor in Überzahl beschäftigte den 30-Jährigen noch. „In unserem Powerplay einen Shorthander zu kassieren, ist inakzeptabel. Das hat uns eine Zeit lang das Genick gebrochen.“