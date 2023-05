Eishockey-WM: Stürmer Eder fällt verletzt aus

Harold Kreis musste kurz vor seiner ersten Eishockey-WM als Bundestrainer noch einmal umplanen. Der Münchner Stürmer Andreas Eder fällt wegen einer Unterkörperverletzung kurzfristig aus, dafür nominierte Kreis kurz vor dem Abflug den Berliner Manuel Wiederer nach. Der 26-Jährige reist am Donnerstag nach Tampere nach, wo die deutsche Nationalmannschaft am Freitag (19.20 Uhr MESZ/Sport1 und MagentaSport) gegen Schweden in die WM startet.