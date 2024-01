Vor Abstiegsfinale: Eishockey-Junioren mit Zuversicht

Die deutschen Eishockey-Junioren haben bei der U20-WM in Göteborg den Glauben an den Klassenerhalt nicht verloren. "Die Jungs sind zuversichtlich", sagte Bundestrainer Tobias Abstreiter vor dem Abstiegsfinale gegen Norwegen am Donnerstag (11.00 Uhr/MagentaSport). Der Verlierer der Relegation steigt aus der Top-Division in die Division I ab.