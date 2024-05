Chancenlos gegen Schweden: DEB-Team kassiert nächste Klatsche

Der Berliner Leo Pföderl erzielte den deutschen Ehrentreffer (48.). Erik Karlsson (3.), Marcus Pettersson (15.), Victor Olofsson (20.), Carl Grundström (25.), Andre Burakovsky (30.) und Isac Lundeström (52.) besiegelten vor 8309 Zuschauern in Ostrava die höchste deutsche WM-Niederlage gegen Tre Kronor seit 33 Jahren. Auf dem Weg zu Olympiasilber 2018 hatte Deutschland Schweden noch bezwungen. Nächster Gegner der deutschen Mannschaft ist am Mittwoch (16.20 Uhr/Pro7 und MagentaSport) der letztjährige WM-Dritte Lettland.

NHL-Stürmer Lukas Reichel, der nach dem Aus in den AHL-Play-offs nachgereist war, rückte in die Paradereihe mit Dominik Kahun und Frederik Tiffels. Für ihn musste John-Jason Peterka weichen, der Angreifer der Buffalo Sabres rutschte in die dritte Formation. Wie schon gegen die USA fehlte Sturm, der an einer Knieverletzung laboriert.