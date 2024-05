"Hole ihn vom Flughafen ab": Deutschland winkt NHL-Verstärkung bei der Eishockey-WM

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hofft auf weitere Verstärkung aus der NHL . Nach dem Aus in den Play-offs mit dem Farmteam in der unterklassigen AHL ist Stürmer Lukas Reichel von den Chicago Blackhawks ein Thema für Bundestrainer Harold Kreis geworden.

DEB-Sportdirektor Christian Künast sei „in Kontakt mit den zuständigen Leuten, die letztendlich die Entscheidung treffen, ob er kommen kann“, berichtete Kreis nach dem 4:3 nach Verlängerung bei der Generalprobe in Weißwasser gegen Frankreich : „Wir hoffen, bald endgültig zu wissen, ob es klappt oder nicht.“ Bei MagentaSport scherzte der Bundestrainer: „Ich hole ihn sogar am Flughafen ab.“

Der 21-jährige Reichel, vor vier Jahren in der ersten Runde gedraftet, hat eine enttäuschende Saison in Chicago hinter sich und wurde zwischenzeitlich und für die Playoffs in die AHL geschickt.