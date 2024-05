Eishockey-WM 2024 heute live im TV & Stream: Österreich vor großem Coup

Am Dienstag ist die deutsche Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM gegen Frankreich im Einsatz - doch auch sonst stehen gleich mehrere spannende Partien auf dem Programm. Während in Gruppe B mit Schweden, den USA, Deutschland und der Slowakei bereits alle Viertelfinalteilnehmer fest stehen, ist in Gruppe A ein Ticket noch nicht vergeben.