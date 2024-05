Österreich verblüfft Sportwelt bei Eishockey-WM

„Österreich ist die größte Sensation!“ So euphorisch betitelte die Krone den jüngsten Coup der Österreicher bei der Eishockey-WM in Tschechien - und es fällt im Moment sehr schwer, da zu widersprechen.

Zwar ist die Alpenrepublik am Freitagabend gegen Tschechien wieder nur Außenseiter - eine Rolle, in der sich das Team augenscheinlich wohlfühlt -, danach warten mit Norwegen und Großbritannien aber lösbare Aufgaben, während die viertplatzierten Finnen noch unter anderem auf die starken Kanadier und Schweizer treffen.

Der Optimismus ist groß - nicht nur bei Österreichs NHL-Spieler Marco Rossi, der nichts von einem so gut wie sicheren Klassenerhalt wissen will. „An das denken wir nicht, wir wollen immer mehr und mehr und mehr“, sagte Rossi dem ORF .

Österreich schreibt Geschichte bei Eishockey-WM

„Ich kann es gar nicht beschreiben. Finnland ist so eine gute Eishockey-Nation. Dass wir sie bei der Weltmeisterschaft schlagen können, ist meiner Meinung nach das Beste, was im österreichischen Eishockey seit langem passiert ist“, sagte Siegtorschütze Benjamin Baumgartner.

Immer mehr Österreicher schaffen Sprung in die NHL

Der aktuelle Aufschwung des österreichischen Eishockeys kommt bei genauerem Blick weder völlig aus dem Nichts noch beruft er sich auf massig eingebürgerte Kanadier, wie man es schon in anderen Ländern erlebte - nein, die Nation hat so viele junge Talente wie nie zuvor aufzuweisen.

Allein in den vergangenen vier Jahren wurden gleich sechs Österreicher im NHL-Draft ausgewählt, neben Rossi und Baumgartner waren dies Marco Kasper, Thimo Nickl, Vinzenz Rohrer und David Reinbacher. Letztgenannter wurde sogar an fünfter Position von den Montreal Canadiens gedraftet.

Es zeigt den klaren Aufwärtstrend in Österreich, denn ab 2009 war bis einschließlich 2019 nicht ein einziger Österreicher gedraftet worden. Doch der Nachwuchs im österreichischen Eishockey hat inzwischen ein neues Niveau erreicht, was auch den NHL-Scouts nicht verborgen geblieben ist.

Mitverantwortlich dafür ist wohl auch der Bau einer hochmodernen Akademie in Salzburg vor zehn Jahren, die inzwischen einige talentierte Spieler hervorgebracht hat. Auch an anderen Orten trägt die Jugendarbeit Früchte und so schaffen immer mehr Spieler aus Österreich den Sprung in internationale Topligen.